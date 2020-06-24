الرباط 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى ترقب المغاربة انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، والمقررة يوم غد الخميس، حيث سيتم استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتخفيف إجراءات التنقل، مبرزة في الوقت ذاته تحذيرات وزير الصحة المغربي من موجة ثانية من وباء كوفيد 19 إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأخبرت الصحف عن قرار المملكة العربية السعودية اقتصار أداء مناسك الحج لهذا العام (1441 هـ) على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا.وتناقلت الصحف إعلان قيادة التحالف العربي عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته امليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه العاصمة الرياض،كما اعترضت قوات التحالف صواريخ اطلقت باتجاه مدينتي جازان ونجران.وأشارت إلى قرار واشنطن وموسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية ستارت3.وواصلت صحف المغرب رصد مستجدات وباء فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى تجاوز الإصابات المؤكدة 9 ملايين حالة، والوفيات عتبة 472 ألف حالة.// انتهى //13:08ت م0066