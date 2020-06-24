تبوك 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس‏نفذت مديرية الدفاع المدني منطقة تبوك أمس، محاضرة عن "مهارات القيادة والإبداع الإداري "، وذلك من خلال الاتصال المرئي.وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن المحاضرة استهدف جميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة تبوك من الضباط, مشيراً إلى تناول المحاضر عدة محاور منها: تنمية الإبداع لدى الضباط وتزودهم بالمهارات الإدارية والاساسيات الخاصة بالقيادة، التي تعزيز من قدراتهم الادارية والميدانية .// انتهى //13:09ت م0067