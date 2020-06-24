صبيا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساطلع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير فرع مياه محافظة صبيا المهندس حميد المالكي، على الخطط والمشروعات المتعلقة بالمياه والمشروعات المنفذة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة احتياجات المحافظة من خدمات المياه، والعمل على بذل الجهود لخدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، مثمناً حرص فرع المياه على توفير الخدمات عالية الجودة للمواطنين ووفقاً للمواصفات المتاحة.// انتهى //13:12ت م0070