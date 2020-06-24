بريدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالبلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة (95) مخالفة على المشاغل النسائية بمدينة بريدة خلال (3) الأيام الماضية .جاء ذلك بعد أن نفذ الفريق الرقابي النسائي بالبلدية أكثر من (250) جولة رقابية شملت كافة المشاغل النسائية بأنحاء المدينة وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.وتضمنت نتائج الجولات المشددة إصدار (4) غرامات مالية على مشاغل مخالفة ومصادرة (520) كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، بالإضافة إلى إغلاق مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل وإصدار (36) إشعار.وأكدت أمانة منطقة القصيم أن أعمال الرقابة الميدانية متواصلة لضمان سلامة العاملين والمستفيدين من المشاغل النسائية ومنعاً لتفشي فيروس كورونا ، داعية الجميع للأخذ بالتعليمات والإرشادات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة لعودة العمل لصالونات التجميلالنسائية.// انتهى //14:35ت م0103