الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم أمس الجلسة الافتراضية العاشرة بعنوان "تكيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضريبة القيمة المضافة"، التي نظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.ووصلت مشاهدات الجلسة عبر منصات "منشآت الإلكترونية إلى أكثر من 170 ألف مشاهدة، حيث شارك في الجلسة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، ورئيس جمعية المحاسبين الإداريين في الرياض حسن آل باحص.وناقش المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل خلال الجلسة الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15% بالإضافة إلى نتائج تأجيل دفع الضرائب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل هذه الأزمة، كما تطرق إلى مدى تأثير رفع الضريبة تشغيلياً على تلك المنشآت، والتحديات المتوقعة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أبرز النصائح المهمة والخطوات التي يجب على رواد ورائدات الأعمال اتخذاها.يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصلت إلى أكثر من مليونين ونصف مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية، إذ تمت إقامة 10 جلسات على مدى شهرين وذلك لفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //14:36ت م0104