نجران 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة منطقة نجران أمس جولاتها الرقابية على محال الحلاقة الرجالية بإحياء القابل والجربة ،للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.واستهدفت الجولات الرقابية 14محلاً للحلاقة الرجالية ،للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية الخاصة بالنشاط، وأسفرت عن إغلاق 4 صالونات حلاقة لعدم وجود رخصه للمحل، وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية، وممارسة حلاقة الأطفال دون سن السبع سنوات.ودعت أمانة نجران أصحاب محال الحلاقة الرجالية إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات ،وتطبيق التباعد،كما شددت على ضرورة وضع كشف بأسماء وأرقام الزبائن، وتعقيم كراسي الحلاقة بعد كل عميل،واستبدال القفاز والسترة للعامل بعد كل عميل،وإبراز لوحات وعلامات التباعد في أماكن الانتظار والجلوس.// انتهى //14:37ت م0105