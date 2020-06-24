نجران 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1442/1441 هـ،الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن التقويم شامل لكل ما يتطلبه طلاب وطالبات الجامعة من عمليات متمثلة في التحويل الداخلي والخارجي، وطلبات إعادة القيد والزائر، وكذلك موعد طرح الجداول الدراسية، وبداية الدراسة وما يتضمنه الفصل من عمليات تعديل الجداول والحذف، إضافة إلى الاعتذار، ومواعيد الاختبارات ، ورصد النتائج واستلام الوثائق عبر البريد الممتاز.وأشار إلى أن جميع العمليات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، وذلك استمراراً للتحول الإلكتروني الذي بادرت الجامعة في تأسيسه منذ سنوات تسهيلاً على الطلاب والطالبات.// انتهى //14:40ت م0107