الجبيل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأطلق برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل برنامجاً للدعم النفسي والمعنوي للموظفين والموظفات في مستشفى الهيئة الملكية ،يهدف إلى التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.وأوضح رئيس قسم الخدمات الإسعافية الطارئة ومؤسس البرنامج وعضو الفريق خرصان ال مخلص بأن البرنامج هو عبارة عن عيادة طبية قائمة على الدعم والمنفعة المتبادلة للممارسين الصحيين والطاقم الإداري وذلك بهدف مشاركة الخبرات والمهارات والمساعدة على التكييف مع ضغوطات العمل وتوفير الدعم النفسي لهم في أوقات الصعوبات.من جانبه بين رئيس قسم الطب النفسي برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور خالد العبادي أن قسم الطب النفسي الذي يضم أطباء استشاريين وإخصائيين وإخصائيات خدمه اجتماعية وطب نفسي سيشرف بشكل مباشر على البرنامج ، يقدم للمستفيدين عبر عيادة طبية ذات خصوصية تامة تساعد الموظفين والموظفات على إيجاد الحلول المناسبة لصحتهم نتيجة ما يتعرضون له من ضغوطات نفسية خلال فترة عملهم.// انتهى //14:40ت م0108