الباحة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين غداً, القبول «الإلكتروني» للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برنامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعية عبدالله خليف أن التقديم سيستمر حتى 1441/11/17 هـ ، والتي تشمل التخصصات التالية في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة).وأضاف خليف: " أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين تبدأ من يوم الخميس 1441/11/25هـ, وفترة تسلم الملفات للمتدربين المستجدين تبدأ من يوم الأحد 28/ 11/ 1441 هـ وحتى الخميس 8/ 1/ 1442 هـ ، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.//انتهى//14:42ت م0109