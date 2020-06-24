إسلام أباد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأدانت جمهورية باكستان الإسلامية، بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار تجاه المملكة العربية السعودية.وأشادت في بيان أصدرته، باعتراض الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في أرواح المدنيين.ودعت باكستان إلى وقف فوري لهذه الهجمات، معربة عن دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.// انتهى //14:46ت م0110