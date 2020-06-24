الباحة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم على معدلات رضى المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة ، وذلك من خلال شاشة مؤشرات منصة وطني للأداء بديوان الإمارة .ويأتي عرض لوحة مؤشرات منصة وطني كأحد مخرجات برنامج البوابة الإلكترونية ( أحد برامج الإمارة الداعمة لرؤية 2030 ) والذي سبق وأن اعتمده سمو أمير المنطقة .ويتضمن البرنامج عدة مخرجات مستهدفة من أبرزها إطلاق شاشة لمؤشرات الأداء والتي تم إنجازها وتدشينها من قبل سموه ، كما اشتملت المخرجات على توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة التي تم توقيعها كذلك مؤخراَ برعاية سموه، حيث نصت أهداف الاتفاقية على تمكين الإمارة من الوصول إلى لوحة مؤشرات منصة وطني لتساعد صناع القرار على التميز والتحسين للعمليات التي يقوم بها أي جهاز حكومي في المنطقة، كما تمكنهم من مقارنة اداءهم بباقي القطاعات الخدمية في المنطقة وبنظرائهم في مناطق المملكة الأخرى.وأكد سمو أمير منطقة الباحة حرصه على الاطلاع على تقارير لوحة مؤشرات منصة وطني للتعرف على رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الاجهزة الحكومية في أحياء ومدن ومحافظات المنطقة ،و اتخاذ مايلزم لرفع جودة الخدمات وذلك انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ بتلبية احتياجات المواطنين والرقي بالخدمات, داعياً سموه جميع المستفيدين من الخدمات إلى المساهمة في تحقيق الهدف بتقييم تجربتهم من خلال تطبيق "وطني" أو زيارة الموقع حيث انه سيتم تحديث المؤشرات بشكل دوري وستتم متابعة التغيرات فيها بشكل مستمر.وأوضح المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة خالد شخص الغامدي أن تطبيق وطني يُعد منصة تفاعلية تُمكّن المواطن والمقيم والزائر والمستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات وإبداء ملاحظاته ومقترحاته وفق نتائج تجربته الواقعية ويمكن تحميل تطبيق "وطني" والتقييم من خلاله أو التقييم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة وطني (watani.gov.sa).حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:50ت م0114