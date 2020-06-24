الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا.ونوه في بيان بجهود المملكة ومواقفها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وحرصها الشديد على توفير كافة سبل الراحة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن مع سعيها الدؤوب في المحافظة على سلامة الحجاج.// انتهى //14:54ت م0116