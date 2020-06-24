الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 51.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 246 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية, الجزيرة ريت, صادرات, الخليج للتدريب, والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجوف, نادك, صناعة الورق, جدوى ريت الحرمين, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و 5.29% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا، الإنماء, الكابلات السعودية, وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي, بحر العرب, سيرا، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8036.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 324 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.// انتهى //15:40ت م0157