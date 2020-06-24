الباحة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، العمليات التشغيلية لخدمات المياه في منطقة الباحة، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها والبالغ عددها 27 مشروعاً بتكلفة مالية تجاوزت مليار ريال لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات وزيادة نسبة التغطية وفقاً لمرتكزات الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمداداً آمناً من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة.واطلع المهندس الموكلي على عرض يتضمن الخطة التشغيلية للاستفادة من الدعم الاستثنائي لحصة منطقة الباحة المقررة من المياه بما يعادل 30% التي توافقوا عليها مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لدعم الطلب المتنامي خلال فترة صيف 1441، كما شاهد عرضاً عن الخطط التشغيلية ومشروعات الحلول العاجلة لزيادة إنتاج عدد من المصادر المائية المتاحة، التي أبرمت مؤخرًا بتكلفة مالية تجاوزت 25 مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لعدد من السدود والآبار في منطقة الباحة.ووقف ميدانياً على منسوب المياه في عدد من سدود المنطقة والكفاءة التشغيلية لمحطات تنقية المياه المنفذة وهي سد وادي ثراد، وسد وادي عردة، وسد وادي الجنابين. وحث الموكلي ببذل المزيد من الجهود من قبل المسؤولين في الإدارة العامة لخدمات المياه بالباحة من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعي المياه والمعالجة البيئة، مبيناً أن الشركة حرصت على تهيئة وتطوير محطات التعبئة بشكل أفضل من خلال تخصيص المواقع المناسبة جغرافياً لها، وزيادة عدد الصهاريج وتقليص فترات الانتظار، وزيادة ساعات العمل خلال موسم ارتفاع الطلب، لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الشركة في تلبية احتياجات العملاء في المنطقة، لاسيما أن الباحة تعد مقصداً سياحياً مهماً خصوصاً في فترة الصيف.وقال "لمسنا اليوم من خلال جولتنا التفقدية جهوداً تبذل لتحقيق الاستقرار في العمليات التسغيلة ونؤكد على منسوبينا بمضاعفة العمل من أجل تحقيق خدمات مميزة للوصول إلى الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات، كما توبعت آلية تقديم الخدمة للعميل منذ وصوله إلى المحطة وحتى المغادرة عن كثب".ولفت المهندس الموكلي النظر إلى أن هناك مشروعات حيوية ستخدم منطقة الباحة حين انتهائها، إضافة إلى حرص الشركة على قياس مدى رضا العميل عن الخدمات المقدمة له عبر قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر مركز الاتصال الموحد (920001744)، مشيراً إلى أن جميع الأعمال المنفذة تقوم وفق أسس ومعايير عالية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بقطاعي المياه والخدمات البيئية.رافق الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال زيارته التفقدية رئيس القطاع الجنوبي المهندس عبد الله العمري ونائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين، والمدير العام لخدمات المياه في منطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع وعدد من مسؤولي المياه في المنطقة.// انتهى //15:53ت م0158