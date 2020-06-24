الحُرّث 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساستقبل محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحي الألمعي في مكتبه اليوم , رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة أحمد بن محمد هزازي.وتم خلال اللقاء استعراض التقرير الخاص بأعمال الجمعية من البرامج والمناشط الدعوية التي نفذها المكتب خلال العام الحالي وبلغت أكثر من 266 منشطاً وبرنامجاً دعوياً ، إضافة لما قامت به الجمعية من مبادرات للعناية بجوامع ومساجد المحافظة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، شملت أعمال التعقيم والنظافة والتباعد الشخصي بين المصلين داخل الجوامع والمساجد.// انتهى //16:02ت م0163