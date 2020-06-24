بيروت 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب فيروس كورونا.وأشار المفتي دريان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن:" قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين هو تأكيد على حرص المملكة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا".وشدد على أن: " للمملكة العربية السعودية أن تأخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي تجاه المسلمين"، سائلاً الله عز وجل أن: " يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء".// انتهى //16:15ت م0168