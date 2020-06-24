الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم, مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية ونغ تشاو مينغ.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وسنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، كما نوقشت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسيرة الحوار الإستراتيجي القائم بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان.شارك في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //17:25ت م0184