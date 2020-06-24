القاهرة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسانتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق اليوم، مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية، سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو أخبار الشركات، وسط تفاؤل بقرار الحكومة بإلغاء الحظر.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 8ر592 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 55ر2% ليبلغ مستوى 54ر11039 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 58ر1% ليبلغ مستوى 2ر1398 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 95ر1% ليبلغ مستوى 42ر2188 نقطة.// انتهى //17:29ت م0188