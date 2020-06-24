بيروت 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.79%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 614.08 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 ألفاً و163 سهماً، بقيمة 1 مليون و258 ألفاً و601 دولار أمريكي، نفّذت خلال 60 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و374 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و424 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:41ت م0194