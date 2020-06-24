اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.79%
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
بيروت 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.79%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 614.08 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 ألفاً و163 سهماً، بقيمة 1 مليون و258 ألفاً و601 دولار أمريكي، نفّذت خلال 60 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و374 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و424 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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