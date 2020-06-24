القاهرة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو".وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.كما ناقش الاتصال جهود احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، حيث اتُفق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين.// انتهى //17:43ت م0195