تونس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، بوزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم.وقدم السفير العلي للوزير التونسي، لمحة عن قرار المملكة إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل حرص المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.من جانبه، عبّر وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم عن تفهمه وتأييد ومباركته لهذا القرار، مشيدًا بالجهودات الجبارة التي تقوم بها المملكة لخدمة حجّاج بيت الله الحرام وإيلاء العناية لكل مستلزمات راحتهم وأمنهم برعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بما تزداد معه القناعة بصواب القرار المتّخذ.// انتهى //17:44ت م0196