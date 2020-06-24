الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي عن تأييده لقرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، مبينًا أنه يتواءم مع الظروف الحالية والمخاطر التي يعيشها العالم من جراء الجائحة .وأكد الوهيبي أن القرار نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه أرواح حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن تنتجها التجمعات, عادًا القرار حلقة في سلسلة من القرارات الحكيمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية في إدارتها لهذه الفترة الحرجة والأزمة الكبيرة التي أضرت بالعالم أجمع.وثمن الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي, عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل الأجهزة والقطاعات الصحية والحكومية والأهلية كافة التي تصدت لهذه الجائحة, سائلا الله تعالى أن يمنحهم مزيداً من التوفيق والسداد وأن يكلل جهودهم بالنجاح والنفع لأمن البلاد وصلاح العباد.// انتهى //17:51ت م0197