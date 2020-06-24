محايل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنفذت بلدية محايل عسير اليوم جولاتها المكثفة على محال الحلاقة والتأكد من توفر السلامة الوقائية والتزامهم بالتعليمات وقد أسفرت الجولة التي شملت 104 محال حلاقه عن إغلاق 6 محالَّ لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ومصادرة أدوات الحلاقة غير الصالحة للاستخدام الآدمي .وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد علي آل حافظ بأن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل، والمراكز الرياضيه ، مشددا على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة .// انتهى //17:52ت م0198