عام / بلدية محايل عسير تغلق 6 محال للحلاقة خالفت الإجراءات الاحترازية
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
محايل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
نفذت بلدية محايل عسير اليوم جولاتها المكثفة على محال الحلاقة والتأكد من توفر السلامة الوقائية والتزامهم بالتعليمات وقد أسفرت الجولة التي شملت 104 محال حلاقه عن إغلاق 6 محالَّ لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ومصادرة أدوات الحلاقة غير الصالحة للاستخدام الآدمي .
وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد علي آل حافظ بأن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل، والمراكز الرياضيه ، مشددا على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة .
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17:52ت م
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