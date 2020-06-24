باريس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسطالبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي اليوم إجراء مناقشة بلا حدود بشأن علاقة الاتحاد مع تركيا.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ أن "فرنسا ترى أنه من الضروري أن يفتح الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل مناقشة عميقة ودون حدود حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة".وأضاف الوزير لودريان: " على الاتحاد الأوروبي أن يدافع بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك".// انتهى //18:52ت م0225