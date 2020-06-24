القاهرة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، وذلك لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم أن الاجتماع شهد تأكيد الوزير شكري على ضرورة دفع وتطوير مسار التعاون والتنسيق بين القاهرة وعَمّان وبغداد، والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون المختلفة بما يُحقق الاستفادة القصوى من موارد وإمكانيات الأطراف الثلاثة في دعم خططها التنموية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة، وذلك وفقاً للتكليفات الصادرة من القمم الثلاثية المتتابعة التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث.كما أعرب الوزير شكري عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة، لاسيما الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية.// انتهى //18:53ت م0226