المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساستقبل رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم القنصل العام لجمهورية إندونيسيا السيد إيكو هارتونو والوفد المرافق معه، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن العوفي وعدد من منسوبي الجامعة.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:09ت م0229