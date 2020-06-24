بغداد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق.وأكد الرئيس صالح -وفق بيان صحفي رئاسي- أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين، معرباً عن تطلع بلاده لبناء علاقات متطورة مع الأردن.بدوره أكد وزير الخارجية الأردني عزم بلاده على توسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في مختلف الصُّعد بما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والاستقرار.وتم خلال اللقاء التباحث بشان الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وسبل تنسيق مواقف البلدين لتخفيف حدة الأزمات في المنطقة.// انتهى //19:11ت م0232