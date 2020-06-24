عمّان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1071 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ 19 سائق شاحنة قادمين عبر الحدود، منهم 13 أردنيا و6 أجانب، و4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة في العاصمة عمان يجري الاستقصاء عنها حاليًا، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 763 حالة.// انتهى //19:11ت م0233