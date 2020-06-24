رام الله 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ان استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" هو استهداف لجوهر الحق الإنساني الفلسطيني.وأشارت عشراوي خلال لقائها المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني في مقر المنظمة بمدينة رام الله إلى التصعيد الإسرائيلي الممنهج، بما في ذلك الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاعتقالات والاقتحامات المتكررة وسرقة الأرض والموارد والمقدرات، ومخططات إسرائيل لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، وتداعيات هذه الخطوة الخطيرة على المنطقة، والدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الائتلاف الحكومي المتطرف، وضرورة العمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل ورفع الغطاء عنها وفرض العقوبات عليها وإرسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وشددت عشراوي على أهمية الدعم الدولي للوكالة، وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي للوكالة، لكونها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عن اللاجئ الفلسطيني منذ سبعة عقود.كما شددت على التزام منظمة التحرير بالعمل مع "أونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.// انتهى //19:18ت م0236