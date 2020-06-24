الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنات خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ غدا، و تستسمر حتى الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة في كليات التقنية للبنات بالمنطقة، ماعدا كليتي التقنية والتقنية الرقمية للبنات بمدينة الرياض، كذلك ثلاثة عشر معهدا.وسيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //20:38ت م0256