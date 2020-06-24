الدمام 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسعقدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اجتماعاً لتوحيد الجهود بما يدعم جدوى الخطط والمشاريع بالمنطقة، بمشاركة معالي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ومدير القطاع الهندسي بالمدينة المهندس محمد السعد، ووكيل الأمين للإنشاء والتعمير بأمانة الاحساء المهندس هشام المرجان، وذلك بمقر الهيئة بالدمام.واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات - المشتركة بين الجهات - لمواقع المشاريع المقترحة التي تتشارك بتخطيطها أمانة الأحساء وهيئة تطوير المنطقة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والعمل على موائمة خطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومشاريعها بالمنطقة .وأكد الدكتور السلطان، حرص مدينة الملك عبدالله على التنسيق والشراكة مع هيئات تطوير المناطق لتحقيق الأهداف المستقبلية المشتركة والمنبثقة من أهداف رؤية المملكة 2030م.من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد المطلق، جهود منسوبي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومنسوبي أمانة الأحساء، وتعاونهم من خلال الشراكات الفعالة بين الجهات بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة وسمو نائبه، مؤكداً البعد الاقتصادي لهذه المشاريع، حيث أن عمل الهيئة ومهامها تقتضي الحرص على تعظيم الأثر الاقتصادي من تلك المشاريع بما يضمن تنفيذ تنمية متوازنة ومستدامة بالمنطقة الشرقية.وخلص الاجتماع إلى قائمة من الأعمال المشتركة تستهل بعقد مجموعة من ورش العمل مع الجهات الأخرى ذات الصلة سعياً لموائمة الخطط التنفيذية، اضافةً الى عدد من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها معاليه مع فريق الهيئة وقياديي أمانة الأحساء والتي سيتم جدولتها لبعض المناطق الخاضعة للدراسات.// انتهى //20:39ت م0257