القاهرة 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلن صندوق النقد العربي تصدر مصر قائمة الدول العربية في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء مصر.وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي اليوم بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، أن استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة ينتشر في عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، لافتا النظر إلى أنه يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية.وقال إن إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في ثمان دول عربية هي: "البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب" بلغ نحو 178 ألف منفذ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.// انتهى //20:42ت م0258