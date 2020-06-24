واشنطن 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، توقعات بانكماش الناتج العالمي 4.9 في المئة، مقارنة مع ثلاثة في المئة في توقعات أبريل الماضي.و‎أكد تقرير الصندوق، أن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، ما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020م مجدداً.وأشار إلى أنه من المتوقع في 2021م أن يكون التعافي ضعيفاً، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 في المئة وليس 5.8 في المئة كما في تقديرات أبريل.وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي: ” ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات .“وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي ثمانية في المئة، وناتج منطقة اليورو 10.2 في المئة في 2021، وهي توقعات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل، فيما شهدت أمريكا اللاتينية، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 في المئة والمكسيك 10.5 بالمئة والأرجنتين 9.9 في المئة في 2020.وتوقّع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الوحيد المتوقع أن يحقق نمواً في 2020 هو الاقتصاد الصيني، وذلك عند واحد في المئة مقارنة مع 1.2 في المئة في توقعات أبريل.وحث صندوق النقد على تنفيذ مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.// انتهى //20:44ت م0260