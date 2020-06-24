سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره النيبالي عدداً من القضايا المشتركة
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
واشنطن 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية النيبالي غيا والي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونيبال ، بما في ذلك التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة من جائحة كوفيد-19.
واستعرض الجانبان ما قدمته الولايات المتحدة من حزم مساعدة بقيمة تتجاوز سبعة ملايين دولار لنيبال لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطوير النظام الصحي في البلاد.
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