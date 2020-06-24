واشنطن 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية النيبالي غيا والي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونيبال ، بما في ذلك التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة من جائحة كوفيد-19.واستعرض الجانبان ما قدمته الولايات المتحدة من حزم مساعدة بقيمة تتجاوز سبعة ملايين دولار لنيبال لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطوير النظام الصحي في البلاد.// انتهى //20:47ت م0261