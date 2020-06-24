الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص اليوم ، إطلاق منصة تراخيص مراكز الغوص ، والموجهة للمهتمين بالرياضات البحرية والممارسين لها ، وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية دقيقة لضمان الالتزام والتقيد بها، وذلك بإشراف مباشر من الوزارة .وتهدف هذه اللوائح ، إلى تنظيم رياضة الغوص بالمملكة والنهوض بصناعة هذه الرياضة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة ، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال ، كما تسعى هذه اللوائح إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة ، وبناء وتأسيس البنية التحتية لهذه الرياضة ، مع تشجيع الاستثمار في صناعة الغوص ورفع الجودة التدريبية في الغوص بوضع الضوابط اللازمة لذلك ، إلى جانب توفير فرص وظيفية في مجالات الغوص المختلفة وتوطينها.وبهذه المناسبة ، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، أن العمل جارٍ على الأصعدة كافة ، لتطوير المنافسات والأنشطة الرياضية في الاتحادات جميعها ، ومنها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ، وقال سموه في تصريح صحفي: " نسعى باستمرار إلى تعزيز مبادئ التنافس الشريف وتنمية القيم السامية للرياضة لدى شبابنا وبناتنا ، ووضع الخطط السليمة التي تسهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة ، التي تحظى بمكانة مميزة على مستوى العالم ، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الآداء ، وينعكس على النتائج المسجلة لأنديتنا ومنتخباتنا بإذن الله تعالى".وأضاف سموه : " اليوم ندخل مرحلة جديدة ونوعية وأكثر تنظيمًا لصالح الرياضات البحرية والغوص ، وهي إحدى الرياضات والهوايات التي تحظى باهتمام كبير لدى شبابنا والمستثمرين في هذا المجال في مختلف مناطق المملكة ، لذاأعلنت هذه المنصة لتمنح المستفيدين كافة من أصحاب المراكز والمستثمرين التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم وفق شروط وأنظمة دقيقة ، تسهم بشكل كبير وفعَّال في تطوير هذه الرياضة وتعزيز ثقافة ممارسة رياضة الغوص ، ولكن بطريقة أكثر تنظيمًا واحترافية ، وبما يضمن للجميع رياضة آمنة وممتعة ، ولا يسعني هنا إلا أن أشكر أخي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد وفريق عمله ، على الدور الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية للخروج بهذه الآلية الأكثر تنظيمًا".من جانبه، قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم الكبير الذي وجده الاتحاد من أجل إطلاق هذه المنصة ، وقال سموه: "إن شراكات التعاون مع الجهات ذات العلاقة أسهمت في إطلاق منصة خاصة للتراخيص، وإعلاننا هذا اليوم عن اللوائح الخاصة بمنصة التراخيص يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" ، التي تضمنت تطوير القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته وتلبية متطلبات فئات المجتمع السعودي كافة".وأضاف سموه: "اليوم ندخل مرحلة تاريخية في تنظيم هذه الرياضة الشيقة التي تستهوي الكثيرين وستكون نواة للمستقبل ، من أجل رياضة بحرية أكثر تطورًا وتنظيمًا، ولاسيما أن هذه اللوائح والاشتراطات ستساعد بشكل كبير أصحاب مراكز الغوص على تنظيم عملهم بشكل أكثر سهولة، ووفق لوائح تنظيمية تمكنهم من النهوض بهذه الرياضة لأجل الصالح الخاص والعام معًا".من جانب آخر، أهاب الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بجميع الراغبين ، التقدم للحصول على هذه التراخيص وزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:https://www.gsa.gov.sa/ar/ourservices/Pages/servicedetails.aspx?ItemID=13 ، كما يمكن الحصول على عضوية الاتحاد التي تعد أحد الاشتراطات الأساسية للحصول على التراخيص، من خلال زيارة هذا الرابط: https://swsdf.sa/diving-centers-membership .يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص قد أنهى خلال الفترة الماضية الدراسات المرجعية لأنظمة الغوص الدولية ، وعقد العديد من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية وحرس الحدود ، فضلًا عن توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة البيئة لبناء محمية خاصة للغوص ،كما حرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يخدم الممارسين للرياضات البحرية والغوص.// انتهى //20:59ت م0264