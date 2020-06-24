سياسي / سمو الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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