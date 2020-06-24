ياوندي 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأكد رئيس مجلس العلماء بالكاميرون الشيخ محمود مال بكري أن قرار إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً جاء منسجمًا مع مبدأ الأخذ بالأسباب اللازمة لمنع تفشي جائحة كورونا في أوساط الحرمين الشريفين ومنطلقًا من ضرورة حماية النفس من العوارض الصحية.وقال في بيان: "فنحن إذ نبين دعمنا لهذا القرار بحيثياته، لنقدم شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية على جهودها لتحقيق مفاهيم الأمن للحرمين الشريفين وحرصها الدائم على رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، ووضع سلامتهم وراحتهم أثناء تأدية المناسك في الاعتبار الأول، مع مراعاة حماية الدين بما يحقق المصلحة ويدفع المضرة ".وسأل رئيس مجلس العلماء بالكاميرون الله تعالى- أن يحفظ المملكة من كل سوء و مكروه، وأن يديم عليها الأمن والرخاء والازدهار.// انتهى //21:04ت م0268