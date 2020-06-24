الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، وشركة "أي بي أم"، منصة IBM Digital-Nation المصممة خصيصاً لتوفير مجموعة كبيرة من الدورات بمستويات مختلفة في التقنيات الناشئة وإحداث نقلة نوعية في آلية إيصال المعلومات وتوفير حلول مبتكرة وتجارب تعليمية حديثة ومتطورة ، وذلك في إطار مبادرة الوزارة التي أطلقتها في وقتٍ سابق والمعروفة بمبادرة المعرفة الرقمية «Think Tech».وتهدف منصة IBM Digital-Nation إلى نشر المعرفة الرقمية على ثلاث مراحل بدءاً بمرحلة الاستكشاف ، ومنها إلى مرحلة الابتكار ، للوصول إلى مرحلة التهيئة لسوق العمل ، حيث تبدأ مرحلة الاستكشاف بالتعريف بالتقنيات الناشئة من خلال دورات تمهيدية تناسب الجميع بغض النظر عن مستوياتهم التقنية ، أما في مرحلة الابتكار فتطبق منهجية التفكير الإبداعي للتعرف على نماذج واقعية لحلول رقمية مبتكرة قابلة للتنفيذ ، ويمكن اجتياز هذه المرحلة من خلال عدة اختبارات قصيرة تمكّن المتعلم من الانتقال للمرحلة التي تليها ، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تحول الأفكار التي طورت في المرحلة السابقة لحلٍ رقميٍ إبداعي وواقعي من خلال رحلة مبنية على أسس علمية وعملية تهدف لإيجاد حلول تجمع ما بين الاحتياج المجتمعي والفائدة الاقتصادية والتمكين الرقمي.و أكّد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان تعزيز المعرفة الرقمية وتوفير الفرصة للشباب السعودي للاستفادة من فرص التواصل والتفاعل مع الخبرات التي تزخر بها المملكة من شركات عالمية وإمكانيات تقنية هائلة لتعزيز مهاراتهم في مجال التقنيات الناشئة ، مضيفاً بأن المنصة ستشكل فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي ، مبيناً بأنها ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ، وصناعة جيل قادر على توظيف هذه التقنيات في صناعة المستقبل.يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على توفير الإمكانات جميعها للقطاع في ظل الاعتماد الكلي على التقنية في تسيير الأمور كافة أثر جائحة كورونا للنهوض بمستوى الوعي الرقمي وبناء مجتمعات مهتمة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، عاملةً على بناء شراكات قوية مع الجهات ذات الصلة بالشكل الذي يضمن تسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين بما من شأنه ترسيخ انتقال اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي يحقق الازدهار في عصر الثورة الصناعية الرابعة.// انتهى //21:54ت م0290