باريس 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسثمن نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الدكتور بنعيسى شانا قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام، 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وعبر عن تأييده هذا القرار الذي وصفه بالحكيم، ولحرص المملكة الدائم والمستمر على سلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من آداء مناسك الحج والعمرة، في جو من الاطمئنان والصحة والسلامة.وقال الدكتور بنعيسى شانا:"إن هذا القرار الذي يتيح الفرصة لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة من شأنه حفظ الأرواح من مخاطر هذه الجائحة، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات بهذا الفيروس في معظم دول العالم ."وأكد نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن هذا القرار يتماشى كذلك مع توجيهات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي دعا فيه مؤخرًا رئيسها وكالات السفر ومنظمي الحج بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية ونصحهم بتأخير الحج إلى السنة القادمة وخاصة أن أغلبية الحجاج من المسنين.ودعا المولى -عز وجل- في ختام حديثه أن يحمي ويرعى بعينه التي لا تنام بلاد الحرمين الشريفين وشعبها من هذه الجائحة.// انتهى //21:59ت م0291