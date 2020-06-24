رفحاء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسوقف رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة ميدانيًا اليوم على هبوطات الأزفلت بطريق الشمال الدولي المار وسط محافظة رفحاء بسبب "حمولة الشاحنات" التي تجوبه على مدار الساعة ، ووجه بسرعة إعادة كشط المواقع المتضررة والهبوطات وإعادة سفلتتها ، كما تابع سير أعمال مشروع درء أخطار السيول ‏والشبكات الأولية والثانوية لتصريف مياه الأمطار بالمحافظة .وأطلع الدكتور الوردة على مراحل ‏أعمال كشط وإعادة سفلتة طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز والتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعيق سير المشروع ، وتابع الملحوظات السابقة الخاصة بقنوات ومناهل تصريف المياه ، بالإضافة لدراسة حل وضع الرصيف الحاجز بين المسارين مع الجهات ذات العلاقة.وأكد خلال ختام جولته على سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة.// انتهى //22:09ت م0294