روما 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت إيطاليا ثلاثين حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما انخفض حساب إجمالي الوفيات إثر مراجعة أجرتها إحدى المحافظات في ظل استمرار انحسار الوباء.وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليوم: إن الإحصاء الرسمي لإجمالي الوفيات المسجلة تراجع عن العدد المعلن أمس إلى 34644 وفاة رغم تسجيل 30 حالة جديدة في آخر 24 ساعة وذلك نتيجة إعادة محافظة ترينتينو إجراء مراجعة شاملة أسفرت عن 61 حالةً أقل مما أعلنت عنه حتى الأمس.// انتهى //22:13ت م0296