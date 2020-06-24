الأمم المتحدة 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسوقعت 170 دولة عضو ومراقبة في الأمم المتحدة وكيانات أخرى على رسالة تأييد لدعوة الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والوقوف متحدين عالمياً للقضاء على جائحة كوفيد-19.جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن المبادرة التي أطلقتها ماليزيا تضامناً مع نداء وقف إطلاق النار العالمي الذي أطلقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شهر مارس الماضي.وأعرب البيان عن "قلق عميق" حيال استمرار القتال في بعض المناطق من العالم، خاصة في خضم الأزمة الصحية العالمية، مشيراً إلى ضرورة حشد كل الجهود لإنقاذ الأرواح وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الشعوب.وأكد البيان، الحاجة إلى عمل دبلوماسي وجهود جماعية في الكفاح المشترك ضد كوفيد-19، وأهمية الوحدة والتضامن العالميين في مواجهة هذه الآفة.وشدد بيان الدول على أهمية تعددية الأطراف وسيادة القانون والدبلوماسية والتفاوض بوصفها "أساسية" في تعزيز ودعم التسوية السلمية للنزاعات.// انتهى //22:15ت م0297