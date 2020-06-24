واشنطن 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.واستعرض الجانبان مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر الشراكة السودانية الذي تشارك في استضافته ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسودان والأمم المتحدة في 25 يونيو.كما ناقشا التقدم نحو معالجة السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في إلغاء الدولة الراعية لتسمية الإرهاب في السودان، مؤكدين التزامهما المستمر بتحول السودان الديمقراطي، ومفاوضات السلام الجارية، وجهود الإصلاح الاقتصادي والقطاع الأمني.// انتهى //22:15ت م0298