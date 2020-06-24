عرعر 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلدية النسائية في عرعر جولاتها الرقابية المشددة على المشاغل النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .‎وأوضحت رئيسة البلدية النسائية بعرعر نهلة العويضة ، أن البلدية النسائية مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، مؤكدة أن أمين المنطقة المهندس شمام الشمري شدد على أن الأمانة وبلدياتها ستقوم فوراً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس .ودعت رئيسة البلدية النسائية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //22:26ت م0301