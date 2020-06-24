طريف 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة طريف غداً ، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1442 هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذي القعدة الجاري ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) .وأوضحت الكلية ، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها ، في التخصصات المتاحة للبرنامج بالكلية في الدعم الفني والإدارة المكتبية ومكانيكا السيارات ، مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي التخصصات التالية: برنامج صيانة الأجهزة المنزلية وبرنامج التمديدات المنزلية (قسم الكهرباء) ، وبرنامج مجموعة نقل القدرة (قسم الميكانيكا) ، لافتة الانتباه إلى أن البرامج المسائية مقابل رسوم مادية وستكون متاحة للمواطنين والمقيمين كافة .ودعت المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم ، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات في أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني ، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، مبينة أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول ، الذين ستصلهم رسائل عبر الـ SMS .// انتهى //22:34ت م0303