رفحاء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسشهدت صوالين التجميل النسائية بمحافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب رفع إيقاف نشاطها والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة لطبيعتها ، وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة لهذه الانشطة حفاظاً على سلامة وصحة مرتادات هذه المنشآت.وكثفت بلدية رفحاء ممثلة بالرقابة النسائية جولاتها على صوالين التجميل النسائية ، ضمن خطتها الشاملة والتأكد من تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا والتزام هذه المنشآت بالضوابط والاشتراطات اللازمة لحماية المستفيدات والموظفات والحفاظ على صحة الجميع ، والتعامل مع المخالفات وفق اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشأة مخالفة .// انتهى //23:34ت م0319