ضباء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسانقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء اليوم مواطن وأربعة مقيمين ، علقوا خلال تنزههم في أحد الأودية بمركز الديسة .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه أثناء ورودالبلاغ باشرت الفرق الميدانية مهامها واستطاعت - بفضل الله- الوصول للعالقين في الوقت المناسب وجرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة.// انتهى //23:37ت م0320