عام / مدني ضباء ينقذ 5 أشخاص علقوا في وادي " غمرة " التابع لمركز الديسة بسبب الإجهاد
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
ضباء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
انقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء اليوم مواطن وأربعة مقيمين ، علقوا خلال تنزههم في أحد الأودية بمركز الديسة .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه أثناء ورودالبلاغ باشرت الفرق الميدانية مهامها واستطاعت - بفضل الله- الوصول للعالقين في الوقت المناسب وجرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة.
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23:37ت م
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