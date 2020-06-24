عام / بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية لمطابقة التراخيص التجارية
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
طريف 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
تواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم الرخص المهنية جولاتها على المحال والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها والتأكد من صلاحية التراخيص ومدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.
وأوضحت البلدية ، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 محال مخالفة وتحرير 8 إنذارات ، مؤكدةً أنها تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية ومعالجة جميع المخالفات.
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23:39ت م
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