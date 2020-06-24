طريف 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم الرخص المهنية جولاتها على المحال والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها والتأكد من صلاحية التراخيص ومدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.وأوضحت البلدية ، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 محال مخالفة وتحرير 8 إنذارات ، مؤكدةً أنها تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية ومعالجة جميع المخالفات.// انتهى //23:39ت م0322