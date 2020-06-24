العارضة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستبدأ الكلية التقنية للبنين بمحافظة العارضة غداً، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح مشرف فرع الكلية علي جريبي أن القبول في برنامج الدبلوم سيكون في تخصصات آلات ومعدات كهربائية و التبريد وتكييف الهواء و الوسائط المتعددة وتقنيات الويب.وبين أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، أو شهادة المعاهد الصناعية الثانوية, ومعاهد النور للمكفوفين، معهد البريد الثانوي أو ثانوية المعهد العلمي, أو ثانوية الصم و البكم ، أو المعهد الثانوي التجاري، أو المعهد الثانوي الزراعي، أو المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية, وألا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عاماً، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات، وألا يكون المتقدم خريجاً من إحدى الجامعات السعودية، أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، أو خريجاً من ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون مفصولاً من أية كلية تقنية أو مطوي القيد خلال الفصلين الماضيين، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، وألا يكون موظفاً، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال إحضار موافقة من جهة العمل.وأشار إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها (990) ريالاً شهرياً، ويصرف للأشخاص ذوي الإعاقة مكافأة إضافية مقدارها (1500) ريال شهرياً للمتدرب المعاق "إعاقة متوسطة" و (5240) ريالاً للمتدرب المعاق "شديد الإعاقة" بعد إحضار التقرير الطبي من مراكز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يحدد نوع الإعاقة، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية، و مزاولة الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية المختلفة بالوحدة التدريبية ، ودعم الخريجين من قبل مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض مالية.// انتهى //23:50ت م0323