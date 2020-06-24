صامطة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز ‎القفل التابعة لمحافظة صامطة الحملة التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بأحياء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي أن الحملة تتضمن تنفيذ العديد من الخدمات البلدية، بهدف إزالة والتقاط ومعالجة النفايات للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المحافظة ومراكزها وقراها.وبين أن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري عبر الجولات الميدانية وتنفيذ أعمال النظافة والرش بالساحات والمرافق العامة والشوارع والطرقات، مؤكداً أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق أعلى معايير الرش التي تستخدم جهاز ULV المحمول على الكتف، والضباب المحمول على الكتف.// انتهى //23:50ت م0325